炎が出た車から間一髪、高齢の夫婦を救出したとして、兵庫県警三田署と三田市消防本部は１９日、同県三田市の城ケ丘墓地公園職員、竹内幹雄さん（５５）に県の善行表彰「のじぎく賞」と感謝状をそれぞれ贈った。（渡部哲也）署や消防本部によると、１１月２日午後１時３７分、同墓地公園へ墓参りに訪れた７０歳代男性運転の軽乗用車が、誤って駐車場から沢の斜面に転落。運転席を下にして横転した。当時、別の区画で清掃作業