20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比変わらずの675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 766.68ポイントボリンジャーバンド3σ 754.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 748.84ポイントボリンジャーバンド2σ 748.72ポイント75日移動平均 736.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 731.00