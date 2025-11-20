19日夕方、インドネシアで大規模な火山の噴火がありました。これまでのところ潮位の変化は観測されず、気象庁は日本への津波の影響はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間19日午後6時20分ごろ、インドネシア・ジャワ島にあるスメル火山で大規模な噴火が発生しました。海外の火山で大規模な噴火が発生した場合、地震による津波と異なる潮位の変化がおきることがあり、気象庁が影響を調べていましたが、国内外にある津