『死霊館』シリーズのジェームズ・ワンが製作総指揮を務め、閉ざされた環境に閉じ込められた家族と隣人が、命を狙う未知の存在に立ち向かっていく姿を描くホラー・スリラー・ドラマ『ティーカップ』が、BS10プレミアムにて12月12日より独占日本初放送＆初配信されることが決定。予告編が解禁された。【動画】命を狙う未知の存在に立ち向かう『ティーカップ』予告本作は、ホラー界の巨匠ジェームズ・ワンが製作総指揮を手がけ、