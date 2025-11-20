世界の先進民主主義諸国では、左右のポピュリズムが跋扈している。右翼と左翼では、政策は対極的だが、国民の不満を背景に大衆扇動的手法で支持を拡大している点では同じである。また、SNSがその傾向を加速化させている。ドイツ、そしてイギリスはどのような状況に置かれているのか。【前編記事】『トランプとマムダニNY新市長、正反対のふたり「意外な共通点」とは…左右のポピュリズムをめぐって』よりつづく。ドイツでは極右政