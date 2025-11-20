玉木宏が主演する2026年1月放送のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、主要キャスト5人がそろったポスタービジュアルが解禁された。あわせて、最強の保険調査員を支える“チーム天音”として、渡部篤郎、小手伸也、野間口徹の出演も発表された。【写真】警視庁特別捜査対策室室長・佐久間凌を演じる渡部篤郎本作は、沈着冷静な最強保険調査員が、保険金にまつわる悪を退治す