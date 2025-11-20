アメリカのトランプ大統領は19日、サウジアラビアのムハンマド皇太子からの要請を受け、北アフリカのスーダンの和平仲介に乗り出すと表明しました。トランプ大統領：ムハンマド皇太子がスーダンについて非常に重要なことを私に望んでいる。我々はスーダンの問題に取り組む。考えてもいないことだった。トランプ大統領は、アメリカを7年ぶりに訪れているサウジアラビアのムハンマド皇太子からの要請を受け、スーダン紛争の終結に向