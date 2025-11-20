本日、11月20日は講談社現代新書の11月刊の発売日です！新刊3点をくわしく紹介します。・鎌田浩毅『日本史を地学から読みなおす』・小野圭司『太平洋戦争と銀行 なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』・篠田航一『コナン・ドイル伝 ホームズよりも事件を呼ぶ男』鎌田浩毅『日本史を地学から読みなおす』列島誕生以来、地震・噴火・津波・台風などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害