サムスンの次期「Galaxy S26」シリーズは、アップルのiPhone 17シリーズより薄くて軽くなると報じられています。 ↑薄さと軽さで選ぶとしたら…（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。 信頼性の高いリーカー・Ice Universe氏がXに投稿したデータによると、Galaxy S26シリーズの寸法は次の通りです。 Galaxy S26（標準モデル）: 6.3インチ画面、149.4mm × 71.5mm × 6.9mm Galaxy S26+: 6.7インチ画面、158.4mm × 75