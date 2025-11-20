〈《衆院選“1月解散”完全予測・福岡編》自民が9勝、注目選挙区は「福岡政界で麻生太郎と影響力を競い合ってきた」元議員〉から続く10月21日に発足した高市早苗内閣の高い支持率が続いている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「共同通信社が実施した11月中旬の全国電話世論調査では、内閣支持率は69.9%。これは前回の10月調査から5.5ポイントも上昇した数字でした。JNNが11月に実施した最新の調査では82.0％とさらに高い支