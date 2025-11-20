10月から、土日の「部活動」が廃止され、「クラブ活動」になったというんですが、一体何が変わったのでしょうか？ 授業が終わり、部活動の練習に励む中学生。 しかし今、この部活動に変化が起きています。 「特に今年から制限が厳しくなっているので、(練習は)土日ができなくなっている」(豊正中学校 サッカー部顧問 河合良太さん・28歳) 部活動を学校単位ではなく、地域のクラブ活動に移行することを国が進め