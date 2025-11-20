朝晩の気温が下がり、冬の訪れを感じる季節。家の中の温度差が、家族の健康を脅かすリスクになることもある。暖かいリビングから寒い浴室や脱衣所へ移動すると、血圧が急変し、心臓や血管に負担を与える「ヒートショック」だ。三菱地所ホーム株式会社はこのほど、60歳以上の親と同居中の30～60代の男女1028人を対象に、「“ヒートショック不安”と住宅リフォームのきっかけ」に関する調査を実施、