済州（チェジュ）から木浦（モクポ）に向かっていた大型旅客船「クイーンジェヌビアII（Queen Jenuvia II）」が19日夜、全羅南道新安郡長山面（チョルラナムド・シナングン・チャンサンミョン）の無人島・チョク島で座礁した。267人（乗客246人・船員21人）が乗っていたが、重傷者や死亡者はおらず、5人が軽傷を負ったことが確認された。このうち高齢者1人は腰の痛みを訴え、妊婦も軽いけがをしたという。一部の乗客はめまいを訴え