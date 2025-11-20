歌手のジャスティン・ビーバーが、一輪電動スケートボードで転倒、負傷したという。ジャスティンは中央に車輪がついたスケートボードから落下し、腰を強く打ち付けたそうで、歌うのも困難なほどの痛みを抱えていると、13日のTwitchライブ配信で明かした。 【写真】妻は絶好調！自身のスキンケアブランドは「1500億円未満では絶対に売らない」→目論見通りに！ ライブ配信中にジャスティ