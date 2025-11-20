北海道江別市で一体なにが…札幌駅から電車で20分ほどの場所に位置する北海道江別市が、パキスタン人との共生問題で揺れている。江別市は、人口11万7000人ほどの札幌市のベッドタウンだ。中古車販売業を営むパキスタン人が多い同市の角山地区は、礼拝所（モスク）や中古車ヤードなどの違法建築が確認されたことから、9月中旬以降YouTuberなどの動画配信者などが多く訪れるようになり、この問題が広く拡散されている。動画配信者の