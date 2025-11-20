〈【名古屋主婦殺害】犯行5カ月前の同窓会で安福久美子と被害者夫はお互いに「結婚報告」をしていた…高羽悟さんが驚いた容疑者の「高校時代からの変化」〉から続く高羽悟さん（69）の妻・奈美子さん（当時32）が命を絶たれたのは、1999年11月13日の昼頃のことだった。それから26年の時を経て、犯人の女が出頭。逮捕された安福久美子容疑者（69）のあまりに永い“逃亡生活”の実態は、警戒と大胆さが入り混じる、虚飾にまみれた