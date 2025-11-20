FIFAのロゴ（ゲッティ＝共同）国際サッカー連盟（FIFA）は19日、男子の世界ランキングを更新し、日本は一つ上がって18位となった。他のアジア勢はイランが20位、韓国が22位、オーストラリアが26位。1位スペイン、2位アルゼンチン、3位フランス、4位イングランドに変動はなく、ブラジルが7位から5位に浮上した。（共同）