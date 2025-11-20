調整する山下美夢有＝18日、フロリダ州ネープルズ（ゲッティ＝共同）【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフの今季最終戦、CMEツアー選手権は20日にフロリダ州ネープルズで開幕する。今季の新人賞に輝いた山下美夢有は19日、会場のティブロンGCで最終調整し「あっという間の1年だった。距離の長いホールがあるけど、ショットが安定していればスコアはつくれる」と手応えを口にした。畑岡奈紗は今季、日本開催のTOTOジ