「蒲田駅」と「京急蒲田駅」東京都大田区の蒲田エリアには2つの“蒲田駅”があるのをご存知だろうか。JR「蒲田駅」と京浜急行電鉄「京急蒲田駅」の2駅なのだが、隣接しているわけではなく、約800メートルも離れている。同じ“蒲田駅”でも徒歩で10分程度かかるという微妙に遠い駅同士なのだ。10月3日、国土交通省は「新空港線（通称・蒲蒲線）」の速達性向上計画を認定した。蒲田駅と京急蒲田駅を地下で直結する計画が2038〜42年の