新著『置き配的』の刊行を記念して、福尾匠さんにエッセイをご執筆いただきました。群像1月号掲載予定のエッセイを特別先行公開します。メッセージの伝達にメタデータの共有が取って代わる本誌『群像』で連載していた「言葉と物」が、タイトルを『置き配的』に変えて書籍化された。「置き配的」という言葉は、現代の社会のありようを表す言葉として考えたもので、〈メッセージの伝達よりメタデータの共有が優先されるコミュニケー