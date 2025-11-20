横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、「上海蟹フェア」を11月1日から2026年1月12日まで開催している。太湖産の上海蟹を使い、姿蒸しのほか、蟹肉と蟹味噌を包んだ小籠包、上海蟹の味噌にエシャロット・生姜・鴨の塩漬け卵黄などをブレンドした上海蟹味噌醤を使用して海鮮を加えて仕上げた特製あんをおこげに注いだ一品、契約農家から直送した国産中国野菜と旬の海鮮を使った一皿、黒毛和牛と新生姜の強火炒めなどを提供する。