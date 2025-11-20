戦争をするにはお金がかかる。日本は対米戦争中、どうやって戦費を調達していたのか。防衛省防衛研究所主任研究官の小野圭司さんは「1944年には、国民総生産（GNP）の99％に当たる745億円が戦費として使われた。これを可能にしたのが、『現地通貨借入金』という制度だ」という――。※本稿は、小野圭司『太平洋戦争と銀行 なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia C