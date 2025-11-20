北海道標茶町にある牧場で、引き裂かれるように大けがをした牛が見つかりました。町はクマの可能性もあるとみて注意を呼びかけています。右肩から足にかけて大きく引き裂かれるようにけがをした牛。傷の長さは４０センチにも達しています。けがをした牛が見つかったのは、標茶町多和の牧場です。 １１月１７日午前６時ごろ。生後８か月のメス牛が牛舎で動けなくなっているのを従業員が見つけました。（ＮＳ牧場中村吉平さん）