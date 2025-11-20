サッカー日本代表・上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月が１６日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「帰国してすぐ行ったクリスマスディズニー」と書き出し、「限定フード満喫できて幸せ。二人ともありがとう」とつづり、カチューシャをつけてディズニーを満喫する写真をアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「クリスマスディズニー羨ましいです」「だいすきです」な