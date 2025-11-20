伊藤光は海外FA権を行使してDeNAから楽天に移籍するDeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して楽天移籍が決まった伊藤光捕手が19日、ブルーのネクタイにスーツ姿で横須賀市内の2軍施設を訪れ、チームメートや関係者に挨拶を行った。2018年途中にオリックスからトレードで加入。約7年半在籍したDeNAで、自身のスタイルに“変化”があった。2007年高校生ドラフト3巡目で明徳義塾高からオリックスに入団。2013年から3年連