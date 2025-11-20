読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんがライブで各地を回って感じたこと、気づいたこと、考えたこと。群像Webオリジナル連載「旅する芸人」がスタートします！第1回は「東京」。あっちに行ったりこっちに来たり、思考と笑いがフルスピードで飛び交う紀行エッセイをお楽しみください。青森→京都→東京→？人生は、空間的な移動とともにある。