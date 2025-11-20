寒い冬の朝、地面からニョキニョキと生えた白い霜柱を、サクサクと踏みしめて遊んだ記憶はありませんか？冬の風物詩として親しまれている霜柱ですが、「なぜ土から氷の柱が生えるの？」と不思議に思ったことはないでしょうか。身近な現象だからこそ、その仕組みを知れば、冬の朝の景色がもっと面白く見えてきます。この記事では、霜柱ができる仕組みや条件、霜との違いをわかりやすく解説します。霜柱とは無数の白く細い氷の柱が地