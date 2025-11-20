古代人はどのように数を記号化していったのか数学で用いられている記号は、若い人達が用いる絵文字と違って、感情的な表現ではなく、客観的な表現である。さまざまな記号には、それぞれの歴史がある。本年9月25日に発表した「整数の誕生からガロア理論まで。数学を築いた『一般化して考える』という発想」という記事の最初に、紀元前8000年頃から紀元前3000年頃まで使われていた小さな粘土製品の「トークン」を紹介した。それに抽