2本の道路を一体的に整備横浜市道路局は2025年10月9日、旭区二俣川で工事を進めていた「鴨居上飯田線」と「保土ケ谷二俣川線」の開通日を発表。11月19日14時30分から一般開放します。同時開通となる2本の道路は、周辺地域にどのような変化をもたらすのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。「鴨居上飯田線」の位置（画像：横浜市）。【画像】超便利!? これが「鴨居上飯田線」と「保土ケ谷二俣川線」のルートです！（21枚）