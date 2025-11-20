走りを磨いた「GT-Sコンセプト」登場トヨタの米国法人は、11月5日〜8日に米国ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」で「カムリ GT-S コンセプト」を初公開しました。市販車をベースにしたスポーツセダンとして注目を集めています。トヨタ「新カムリGT-S」米国で公開！カムリはトヨタの世界戦略を担うミドルサイズセダンで、1980年に「セリカ・カムリ」として誕生し、1982年に独立モデルへ。北米市場では長年ベストセラーカ