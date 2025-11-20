フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」。今回は、職場での元従業員女性への「ちゃん付け」呼びや体型に関する発言などの行為をセクハラと認定し、同僚男性に慰謝料の支払いを命じた判決を通して、教育関連の会社員に勤めるつーたんさんが感じたことを率直に綴っていただきました。“ちゃん呼び”は親しみの象徴のようだけど…先日、とある会社の職場