関東と四国で約2倍もの格差が国民皆保険制度によって、全国どこでも同額で医療サービスを享受できるはずの日本。しかし値段は同じだとしても、そのクオリティは各地で大きく異なるのが実情だ。今回、編集部ではさまざまな指標を用いて、各都道府県の医療の実態をランキング化。?人口10万人あたりの医師数、?病床数、?ICU（集中治療室）の病床数、?救急車を呼んでから病院に運ばれるまでの時間という4つの項目について、47都道府県