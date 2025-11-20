「数日前に母が亡くなって今、まさに姉と私がどう幸せに生きていくかっていうのが絶賛、迷子中なんですよ」11月19日に出演した「あさイチ」で突然こんな発言をしたのはにしおかすみこさん。今回の特集は「障害者の家族」がテーマ。にしおかさんはダウン症の姉のいる妹として出演、さまざまな家族の取材もしていた。実はこの日の前日、にしおかさんは家族で葬儀も済ませていたのだ。連載「ポンコツ一家」がスタートしたのは2021年9