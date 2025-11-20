生理日以外でも「おりもの」「かゆみ」「軽い尿漏れ」など、デリケートゾーンの悩みを抱える女性は95％。けれど「婦人科に行くほどではない」「どう対処していいかわからない」と、一人で抱え込んでしまう人も多いのが現状です。そんな声に向き合い、スポーツ向けサニタリー吸水ショーツPlaySから、日常使いできる新作「PlaySデイリー」が11月19日に登場。悩みをそっと支える、毎日に寄り添う