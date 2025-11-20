¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡ÖÄ»¼è±ØÁ°¤Î³èµ¤¤Î¤Ê¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÀ¯¼£²È¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤¹¤ë¤È9Æü¡¢Ä»¼è¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¹¤Ê¤«¤À¤±¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÄ»¼è¥Ç¥£¥¹¤ê¡ÉÃÎ»ö¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë¤³¤Î