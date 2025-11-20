エヌビディアのロゴ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米半導体大手エヌビディアが19日発表した2025年8〜10月期決算は、純利益が前年同期比65％増の319億1千万ドル（約5兆円）だった。売上高は62％増の570億600万ドル。純利益、売上高とも四半期として過去最高を更新した。生成人工知能（AI）開発向けの旺盛な需要に支えられ、好調な決算が続いた。25年11月〜26年1月期の売上高は650億ドル前後と、引き続き業績が拡大する