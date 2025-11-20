俳優の北村匠海（２８）が１８日付で自身のインスタグラムを更新。俳優仲間の山田裕貴（３５）との２ショットを公開した。今月３日に誕生日を迎えた北村は「ラジオ聴きました応援しています。この間のありがとう貼っときます」とつづり、「たくみっちおめでとう」と書かれたバースデーケーキを前にピースする写真をアップした。この投稿にファンからは「最高の２ショット」「いい写真」「可愛い」「尊い」「２人とも大好きで