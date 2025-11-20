国連で北朝鮮による人権侵害を非難する決議案が採択されました。同様の趣旨の決議案の採択は21年連続です。国連総会の人権問題などを扱う第3委員会は19日、拉致問題など北朝鮮による人権侵害を非難する決議案を採択しました。決議案は、拉致問題をめぐり北朝鮮を批判したうえで、すべての拉致被害者の安否や所在を確認し、すみやかに帰国させるよう求めるものです。国連日本代表部河原一貴 公使「北朝鮮による拉致問題は基