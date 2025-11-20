アメリカの半導体大手・エヌビディアは今年8月から10月期の決算を発表し、売上高・純利益とも過去最高を更新しました。「エヌビディア」が19日発表した今年8月から10月期の決算によりますと、売上高は前の年に比べて62%増えて570億600万ドル、純利益は65%増えて319億1000万ドルでした。IT企業が積極的なAI投資を続ける中、主力のAI半導体が好調で、売上高・純利益ともに四半期ベースで過去最高を更新しました。また、今年11月から