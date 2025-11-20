海外で働くことに夢を抱く人は多いだろう。アメリカ・ニューヨークでストリートブランド「Supreme」のテクニカルデザイナーとして働き、YouTubeで日々の生活やアメリカの経済情報についても発信するあっちさんの1日を知れば、具体的なイメージが湧くかもしれない。【画像】ニューヨークのアッパーステートにあるコールドスプリング書籍『ニューヨークと