たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店 「たまごっち ふぁくとり〜!」が11月22日に東急プラザ原宿「ハラカド」内にオープンする。「たまごっち ふぁくとり〜!」ではたまごっちグッズの購入だけでなく、2つのカスタマイズできる商品も登場。そこで、たまごっち好きライターが一足先にお店をチェック!たまごっちファンならテンションの上がる夢のような空間だ!「たまごっち工場」に潜入したみたいなワクワクするお店