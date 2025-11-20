2026年春にTBSで地上波放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で、主人公・土方歳三に立ちはだかるヴィランを奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキが演じることが20日、発表された。『ちるらん 新撰組鎮魂歌』ヴィランを演じる5人が決定TBSテレビ、U-NEXT、THE SEVENは3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクト。幕末の京