＜大王製紙エリエールレディス事前情報◇19日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞試合でしか確認できないことがある。 そのために日本に帰ってきた。予選落ちで終わった自身の米ツアー今季最終戦「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」から17日の月曜日に帰国したばかり。この日のプロアマでコースをチェックした渋野日向子は強行日程で戻ってきた理由を説明した。【写真】ヘビを投げてご