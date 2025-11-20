通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツサービス「みるハコ」で、女性VTuberグループ・ホロライブに所属するAZKiのソロライブ映像を、12月20日から26年1月25日まで配信する。AZKi配信されるのは、11月19日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された『AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”』。対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームで楽しめる。視聴するためのチケットは、1人あたり2,000円(税込