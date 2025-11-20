◇第56回明治神宮野球大会 大学の部決勝 青山学院大学 4-0 立命館大学(19日、神宮球場)大会2連覇を達成した青山学院大の中西聖輝投手と渡部海選手のバッテリーが、試合を振り返りました。決勝戦で中西投手は9回を被安打2、17奪三振と圧巻の投球を見せて完封勝利。中日にドラフト1位指名された実力を存分に発揮しました。一方、4番の渡部選手は6回に先制3ランを放つ活躍で、2人の働きがチームを勝利へ導きました。中西投手はこの日