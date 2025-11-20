吉本新喜劇の小寺真理（３４）が１７日付で自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ダイエット終了。明日から写真集の撮影です！是非遡って２ヶ月前の体見てください」とつづり、鏡の前で自撮りしたショットをアップ。黒のトレーニングウエアを身にまとい、引き締まった肉体美を披露した。この投稿にファンからは「引き締まってる」「バランスが美しい」「可愛い」「細いです」などの反応が集まっている。