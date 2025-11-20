フルーティーな甘酸っぱさが特徴のリンゴ酢は、料理に風味を加えるだけでなく、健康サポートも期待できる果実酢です。大さじ1杯をいつもの献立にプラスするだけで、血糖値や血圧を意識した食習慣が手に入ります。今回は、手軽なドレッシングから煮物、デザートまで、リンゴ酢を使った絶品レシピ8選をご紹介します。【万能レシピ】リンゴ酢のドレッシングリンゴ酢のドレッシングは、どんなサラダにも合わせやすいのが魅力です。リン