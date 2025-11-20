大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するマックス・マンシー選手の妻のケリーさんが、2025年11月19日、自身のインスタグラムを更新。夫のマンシー選手とともに結婚式に参加した際のドレス姿を披露した。サン・ミゲルで最高の週末をケリーさんは「The most beautiful weekend spent in San Miguel getting my girl married!!!」（編訳：友達が結婚式を挙げて、サン・ミゲルで最高の週末を過ごしました！）とつづり、結婚式に