友人Aの話です。娘が結婚を急ぐ姿に「少し待ってほしい」と思っていたA。けれど、義息子の行動を通して、自分の「思い込み」に気づかされました。悲しみの中で垣間見た誠実さに、心がほどけた出来事です。 母の死と、娘の結婚宣言 闘病中だった母が亡くなり、四十九日も終わらないうちに、娘が「結婚したい」と言い出しました。お付き合いをしている人がいることはもちろん知っていましたが、まだ出会って1年経つか経たないか