「シミ」はある日突然できるのではなく、日々の習慣のなかで少しずつ形成されていきます。今回は、なぜシミができるのか「さおり皮ふ科クリニック」の山本先生に教えていただきました。 監修医師：山本 佐織（さおり皮ふ科クリニック） 山梨大学医学部卒業。その後、甲府共立病院、山梨大学医学部附属病院、北杜市立甲陽病院などで経験を積む。2020年7月、山梨県韮崎市に「さおり皮ふ科クリニック」を開院。日本皮膚科学会専